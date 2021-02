Kathryn Claire Quinn è la prima cittadina di Trani "iure sanguinis"

Kathryn Claire Quinn ha ottenuto ieri , la prima nella nostra città, la cittadinanza "iure sanguinis" grazie alla collaborazione tra l'ufficio stato civile del comune di Trani e l'Avv.Federico Violante, cofondatore della società inglese "The Italian Passport"."Un servizio in più per il nostro comune che ha anche ricadute sulla valorizzazione turistica della città: grazie a questo ulteriore servizio, molti tra inglesi, americani, canadesi iniziano a scegliere la nostra città come metà di residenza almeno annuale per motivi di lavoro, con un impatto non trascurabile sul territorio", dichiara soddisfatto il sindaco Bottaro dal suo profilo Instagram e aggiunge : "Accogliamo Kathryn Claire Quinn con grande gioia, perché sappiamo che è stata la prima ma certamente non l'ultima!"Katie Quinn è una youtuber e blogger da quasi diciottomila follower che ha discendenze lucane nel paesino di Tursi ma col marito ha scelto di trasferirsi a Trani, ammaliata dalla vita lenta e da una incomparabile bellezza. Dalla nostra città pubblica storie e fotografie molto seguite soprattutto tra gli anglosassoni, essendo vissuta a New York e Londra. Ha anche scritto un libro sulla cucina e i vini italiani.La cittadinanza Iure Sanguinis può essere richiesta dal cittadino straniero con origini italiane, residente in Italia, al Comune di residenza. ma per il riconoscimento dello status civitatis italiano deve documentare la discendenza da avo italiano emigrato all'estero.