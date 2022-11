Kierkegaard nel quarto appuntamento di Martedì Filosofici

L'associazione Arsensum in collaborazione con la Turenum Pro Loco Trani presenta il quarto appuntamento di Martedì Filosofici con il prof Gianni de Iuliis, dal titolo Kierkegaard - L'esistenza è sempre del singolo.L'appuntamento presso Palazzo Palmieri, in Piazza Trieste, alle ore 19. Le lezioni sono articolate in due parti: a) lezione di 30 minuti; b) dibattito di 30 minuti.