L'aggressione a don Enzo finisce sulla Rai nella trasmissione "La vita in diretta"

L'aggressione subita lunedì sera da don Enzo De Ceglie è finita sulla Rai, nel corso del programma pomeridiano La vita in Diretta. Importanti novità sono emerse nel servizio andato in onda poco dopo le 17.30: il ragazzo, autore dell'aggressione fisica, pare si sia scusato con il diretto interessato ma don Enzo ha confidato ai microfoni della Rai di averlo perdonato ancor prima dell'incontro.La trasmissione ha ricostruito nei dettagli quanto è accaduto lunedì 13 dicembre, al culmine dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, ripercorrendo quanto già raccontato da Traniviva.it: il sacerdote era intervenuto per mettere fine al lancio di petardi da parte di un gruppo di ragazzi contro un altro coetaneo, che era stato bersagliato con i botti sui piedi. Gli schiamazzi e poi il tentativo di questi di fuggire rifugiandosi all'interno della casa canonica: il parroco è così intervenuto per evitare che i teppisti entrassero nella struttura, ricevendo però in risposta una serie di pugni e botte sul volto, colpendolo ad un occhio ed al setto nasale. Subito la chiamata a forze dell'ordine, al 118 e il successivo trasporto all'ospedale di Barletta per accertamenti, per poi rientrare a casa il mattino successivo.Tante le attestazioni di stima e la solidarietà espresse delle istituzioni, sia locali che nazionali, oltre che dai parrocchiani e tutti i cittadini tranesi che vedono in don Enzo un parroco umile, volenteroso e sempre dalla parte dei più deboli e che di certo non meritava un trattamento simile.