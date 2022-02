L'allenatore del Foggia Zdenek Zeman a pranzo a Trani

Metti una domenica a pranzo a Trani con uno degli allenatori più popolari del calcio italiano, e pugliese in particolare. Zdenek Zeman, invitato dal foggiano dottor Altamura e dalla sua famiglia: un'amicizia evidentemente risalente a trent'anni fa, ai tempi d'oro del Foggia Calcio, quando Altamura era uno dei dirigenti della società.Insieme erano oggi a gustare le prelibatezze del Ristorante Quintessenza di Trani, col cui personale Zeman si è generosamente prestato a fotografie ricordo.La Puglia deve molto a questo allenatore che non semplicemente, agli inizi degli anni novanta, fece approdare in serie A una squadra della nostra Regione, ma che divenne l'emblema di un sistema di gioco senza calciatori pagati miliardi - dell'epoca - improntato su fantasia e strategie di attacco del tutto uniche e strabilianti, con punte di diamante come Signori e Baiano.Una presenza legata a bei ricordi a un bel calcio di un passato non troppo lontano con l'allenatore praghese: fortuna che Trani e il suo porto, la Cattedrale e il castello di Federico sono bellissimi anche col grigiore di una giornata di pioggia.Da cupo e impassibile nelle interviste che spiazzavano i giornalisti con le sue pause interminabili, nelle foto appare sorridente e rilassato: saranno state l'atmosfera serena condivisa con amici cari, il buon cibo, e, forse, anche di una città speciale come Trani.