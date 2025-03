L'Arcidiocesi di Trani alla "Seconda Assemblea delle Chiese in Italia" in Vaticano

Le Chiese in Italia si preparano a vivere la Seconda Assemblea sinodale, che si terrà in Vaticano dal 31 marzo al 3 aprile. Saranno oltre mille i partecipanti, tra Vescovi, delegati delle Diocesi e invitati, che si ritroveranno per questa seconda esperienza dopo quella vissuta a San Paolo fuori le Mura nel novembre scorso.La delegazione della nostra diocesi sarà composta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, dal Vicario Generale don Sergio Pellegrini, da Suor Roberta Decleva e da Domenico Paganelli.Al centro dei lavori le Proposizioni, frutto del discernimento ecclesiale nel cammino comune di questi anni, che esplicitano le tre dimensioni della conversione pastorale secondo la struttura indicata dai Lineamenti e dallo Strumento di Lavoro: il rinnovamento missionario della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali; la formazione missionaria dei battezzati alla fede e alla vita; la corresponsabilità nella missione e nella guida della comunità.Le Proposizioni, dopo la votazione assembleare, saranno consegnate ai Vescovi perché nell'Assemblea generale della CEI possano indicare gli orientamenti per le scelte da compiere innanzitutto nelle Chiese locali, ma anche negli Organi e nei Servizi della CEI, proprio per sostenere e coordinare la conversione sinodale e missionaria delle diverse realtà ecclesiali in Italia.«Partiamo affidandoci allo Spirito Santo! – dichiara l'Arcivescovo – . Che sia Egli il protagonista dell'assemblea che ci apprestiamo a vivere. Invito la nostra comunità diocesana a sostenerci con la preghiera! In questa fase profetica siamo chiamati nuovamente alla conversione e ad un rinnovato impegno e slancio missionario in una serie di campi della pastorale».