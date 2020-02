L'arcidiocesi verso la XI assemblea elettiva di Azione Cattolica

L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie si appresta a vivere la XI Assemblea diocesana elettiva per il rinnovo degli incarichi associativi. Il tutto all'interno di un percorso di formazione e di sensibilizzazione attorno al tema "Ho un popolo numeroso in questa città". Senso e programma delle giornate assembleari sono stati espositi dal presidente diocesano uscente Franco Mastrogiacomo in una comunicazione agli associati, di cui si riporta il testo integrale: "Ho un popolo numeroso in questa città".È con questo titolo che l'Azione Cattolica della diocesi di Trani Barletta Bisceglie si incontra e verifica il suo cammino di impegno e presenza nella chiesa locale e nel contesto sociale delle nostre città. Si chiude un triennio che ha visto l'associazione nel mantenere fede al suo impegno primario di formazione ed educazione delle coscienze, nel solco vitale della "Buona notizia" , dell'impegno da cittadini nel servizio ecclesiale. E' un tempo di grazia, in cui verificare il cammino percorso finora svolto e progettare con rinnovato slancio il futuro. Tempo prezioso per rimotivare le proprie scelte associative, in cui riscoprire il valore del discernimento per mettersi a servizio dell'associazione con rinnovato spirito di umiltà e di collaborazione. L'esercizio del diritto di voto per eleggere coloro che saranno chiamati ad essere in prima persona responsabili dell'associazione nel prossimo triennio sarà espressione della scelta democratica sancita dal nostro statuto, momento pedagogico per educarci alla partecipazione, sempre più raro, nel turpiloquio sociale dei nostri tempi.L'Assemblea diocesana si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 febbraio presso Palazzo Lodispoto – Museo Diocesano a Trani. Sarà aperta dal saluto dell'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo e si articolerà in due specifici momenti. Venerdì 7 Febbraio alle ore 19.00 un momento pubblico, con il convegno di apertura dal titolo "Come il buon padre di famiglia", rifletteremo sugli aspetti culturali, civili, morali e teologici che tale tema si declina. Relatori del convegno saranno il Professore Corrado Petrocelli, rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, già rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro" di Bari e don Vito Piccinonna, rettore della Basilica parrocchia-Santuario "Santi Medici" di Bitonto, già assistente nazionale del Settore Giovani di AC. Modera il dott. Paolo Tortosa, responsabile dell'Iniziativa Annuale Socio Politica (IASP) e segretario diocesano di Azione Cattolica.Sarà introdotta dal presidente diocesano Francesco Mastrogiacomo che ricorderà Vittorio Bachelet, già presidente nazionale di AC, nel 40° anniversario del suo martirio, tratteggiando l'uomo, il credente, il testimone.Nel pomeriggio di Sabato 8 febbraio pomeriggio, si aprirà il secondo momento ad intra, dei lavori assembleari con le relazioni di fine triennio dei diversi settori e del presidente diocesano Francesco Mastrogiacomo l'intervento del delegato nazionale sig. Piero Conversano con l'avvio delle procedure previste per l'elezione del Consiglio diocesano.Domenica 9 febbraio seguirà il dibattito, l'apporto di contributi degli assistenti diocesani e dei movimenti associativi. Nel pomeriggio si terrà l'approvazione del documento finale, le elezioni e la proclamazione degli eletti.Domenica alle ore 12, presso la cattedrale di Trani, parteciperemo alla celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Leonardo D'Ascenzo e concelebrata dagli assistenti diocesani e parrocchiali.Grati per questo tempo di straordinarietà del cammino chiediamo di essere accompagnati con la preghiera».