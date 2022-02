L'Asd Città di Trani alla tifoseria tranese: «Domenica vorremmo avervi con noi sugli spalti del Comunale»

Domenica 13 febbraio, in occasione della gara contro la Virtus Molfetta, vorremmo averVi con noi, sugli spalti del Comunale. Vogliamo sentirvi urlare, fischiare, esultare, contestare. Siate il nostro dodicesimo uomo.

Due anni fa iniziava il percorso del Nostro progetto, quello della Asd Città di Trani. Il nostro obiettivo era, e lo è ancora, quello di rappresentare il calcio maschile a Trani, ormai latitante da diverso tempo e non all'altezza della Sua storia.In troppi hanno utilizzato l'etichetta Trani per illudervi e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti. Ne siamo consapevoli: la fiducia va guadagnata ed è un processo lento. Quello che chiediamo è la possibilità di dimostrarvelo.La strada avanti a noi è ancora lunga e piena di difficoltà ma quello che io Franco Giusto, presidente della società, tutto lo staff e i nostri atleti vogliamo far capire è che ci siamo! A volte potremmo farvi divertire, altre innervosire, altre ancora gioire. Non importa, il calcio è anche questo! Vi vogliamo li con noi, a condividere la nostra passione.