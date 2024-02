L'associazione I Colori dell'Anima sul sito della Scuola della Felicità

Powered by

L'associazione I colori dell'anima è ufficialmente sul sito della Scuola della Felicità. «Per noi è una grande emozione far parte di questo bellissimo progetto ideato dal professor Mariano Laudisi, che dopo la presentazione del libro La scuola della felicità tenutosi a Trani in biblioteca comunale Giovanni Bovio il 2 febbraio scorso, il professore è rimasto colpito dall'operato della nostra associazione che si occupa di tanti temi sociali, ci piace circondarci di colori, attraverso il linguaggio emozionale dei colori porteremo colore nelle scuole tra i ragazzi. Inoltre l'associazione dona consulenza cromatica a chi è in terapia oncologica. Noi siamo i colori che scegliamo».