L'associazione Raggio Verde promuove un incontro sulla prevenzione del tumore al seno

"Ci si può armare. Ci si può amare" è il motto dell'associazione di volontariato "Il Raggio Verde" di Trani, che presentandosi dice: "Siamo donne colpite dal tumore al seno. Vogliamo mostrare come, dopo la paura e le sofferenze, si può tornare a sorridere alla vita"."Il Raggio Verde" è un'associazione onlus nata come progetto di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma mammario ed è diventata, nel tempo, una vera e propria realtà sociale per il supporto di donne con passato o presente oncologico. Da anni, sostiene le donne con il tumore al seno, provvedendo a spese mediche, in casi di disagio, all'organizzazione di incontri di psicoterapia e fisioterapia, ad attività ricreative, che possano allontanare l'idea che tumore significhi annullamento di sé.Mercoledì 27 ottobre, alle ore 18, nel salone della Croce Bianca (via Edoardo Fusco 57) ha organizzato l'incontro sul tema "Ottobre mese internazionale della prevenzione del tumore al seno", in collaborazione con la Croce Bianca e della Città di Trani, il Raggio Verde nell'ambito delle sue molteplici attività di informazione e di sensibilizzazione al tema, ha organizzato questo importante appuntamento nel corso del quale parleremo del "Prima "del Durante" e del "Dopo". E lo farà con tre esperti, tre illustri ospiti: il dott. Raimondo Ferrara, direttore dell'Oncologia del Pta di Trani; il dott. Angelo Raffaele Mascolo, Dirigente responsabile della Cardiologia Oncologica del Pta di Trani; la dott.ssa Irene Cornacchia, neurobiologa, nutrizionista del SIPNB (Società italiana Psico Neuro Biologia). L'incontro sarà coordinato dalla giornalista Lucia de Mari. L'accesso è libero, naturalmente secondo le normative anti-Covid.