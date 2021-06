L'estate sta arrivando: tutti in spiaggia a godersi il sole e il mare

L'estate sta arrivando, ma in spiaggia c'è già il pienone: la prima giornata di festività infrasettimanale di giugno, questa Festa della Repubblica celebrata nel suo 75esimo anno, si è rivelata anche una bella giornata di sole e venticello, cosa che ha spinto numerosissime persone ad andare già in spiaggia.Tranesi e non, naturalmente, e molti sono giunti anche dalle città vicine. Ognuno ha scelto il suo luogo preferito, e non pochi si sono recati anche su altri tratti del litorale. Molti lidi e locali si stanno ancora attrezzando per l'inizio "ufficiale" della stagione, che si preannuncia parecchio affollata: Trani saprà accogliere al meglio l'ondata dei vacanzieri?Questo è uno scorcio della zona della Baia del Pescatore rimasta "libera", fra i tratti in concessione e ombrelloni ben posizionati.L'estate sta arrivando, il Covid sta arretrando, il vaccino sta funzionando. Un tuffo dove l'acqua è più blu. Niente di più.