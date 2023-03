L'inconsistenza dei giorni, pubblicato il nuovo libro di Rino Negrogno

Pubblicato il nuovo romanzo di Rino Negrogno: "L'inconsistenza dei giorni" edito da "Edizioni Il Foglio". Dopo averci raccontato storie vere, di vita vissuta, negli ultimi suoi libri, questa volta ci racconta una storia fantastica, completamente inventata, o quasi.La storia, in alcuni momenti inquietante, in altri struggente, a volte surreale, altre volte immersa nella realtà quotidiana, ha come protagonista un angustiato professore di italiano e storia della scuola media statale "Generale Ettore Baldassarre" di Trani: Camillo Pasquadibisceglie. Mentre è tormentato dalle sue angosce l'uomo s'innamora perdutamente della baronessa Elvira degli Archi Cervi, deceduta da ormai centotrentatrè anni. Camillo incantato davanti alla fotografia apposta sulla sua lapide non si avvede dell'orario e resta chiuso nel cimitero dove incontra un terrificante fantasma. Nel frattempo suo figlio Jonathan nasconde un angosciante segreto, ma non riesce a parlarne con nessuno, tantomeno con i suoi genitori, e la relazione con sua moglie Virginia non funziona più da un pezzo. Deluso e stanco di vivere nel suo tempo, decide di attraversare una finestra spazio temporale per tornare nel passato. Uno strano personaggio gli riferisce che esiste un luogo a Trani, sotto il Belvedere, dove questa finestra si può attraversare. Incautamente cerca di attraversarla, senza considerare i danni irreversibili che si rischia di causare manipolando il passato.Il libro "L'inconsistenza dei giorni" dal 24 marzo è in vendita in tutte le librerie e on line su tutti gli store.Rino Negrogno è nato il 7 luglio del 1968 a Trani, dove vive con la moglie Barbara, il figlio Luca e il cane Axel. Ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Valdemaro Vecchi di Trani dove è stato alunno dello scrittore Mimì di Palo. Si è laureato in infermieristica all'università di Foggia, lavora nel servizio emergenza urgenza 118 dal 2004. Svolge attività di volontariato nei centri di accoglienza e nella protezione civile. In passato si è impegnato nella politica locale e nel sindacato. Ha curato le rubriche di diversi giornali telematici. Alcune sue poesie e racconti sono stati pubblicati in diverse antologie. Nel 2016 ha pubblicato i suoi primi due libri: "Interludio" e "Controra", nel 2018 "Il miracolo", nel 2019 "Codice Rosso", nel 2020 "Pandemos", nel 2021 "Il monatto", nel 2023 "Il mio Santissimo" e "L'inconsistenza dei giorni".