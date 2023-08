L'info point di piazza della Repubblica amplia l'offerta con il servizio d'informazioni turistiche

Il manager del Distretto Urbano del Commercio, dott. Mario Landriscina, ribadisce che l'Info Point del DUC Trani situato nel chiosco "ottocentesco" di piazza della Repubblica, come da Progetto di cui al 2° Bando D.U.C. della Regione Puglia, è la "sede logistica" delle operazioni ed attività previste dell'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Trani. L'Info Point, ai fini della sua riattivazione e leggero restauro, rappresenta una delle azioni previste nel progetto del 2° bando. La sua "sede legale" è ubicata presso il Comune di Trani; il rappresentante legale è l'avv. Amedeo Bottaro nella sua qualità di rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale di Trani.

Gli orari di apertura al pubblico, suscettibili di variazione, sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00; la domenica, a cominciare dal prossimo 30 Luglio e per il mese di Agosto, dopo aver verificato una scarsissima affluenza di persone, è prevista la chiusura per tutta la giornata.

Come anticipato, il chiosco era stato individuato quale base logistica del D.U.C. e punto informativo fisico circa l'istituzione, le attività e le finalità di cui ai progetti candidati dall'Associazione di Distretto alla Regione, nonché per fornire informazioni sui servizi da offrire alle imprese del terziario, commercio, turismo e servizi. Particolarmente importante è la divulgazione dei servizi offerti dalla piattaforma www.ductrani.it che, oltre ad essere espletata presso il chiosco, è svolta anche da due addetti incaricati dal DUC: uno incontrando personalmente nelle loro attività i titolari delle aziende da iscrivere alla piattaforma per usufruire dei servizi proposti; l'altro quale back office amministrativo per la raccolta ordinata delle adesioni. Attività molto faticosa, ma che sta dando i suoi frutti con buon successo.

Dopo i primi quindici giorni di apertura del chiosco ottocentesco, visto il notevole afflusso di persone, cittadini, turisti e commercianti, su pressante invito del Sindaco e di alcuni Assessori, constatate le numerose richieste di informazioni turistiche, soprattutto sulle attività culturali, di spettacolo e servizi vari approntati dall'Amministrazione Comunale, è stata richiesta formalmente l'autorizzazione a svolgere, implementando le attività di informazioni commerciali/turistiche derivanti dai progetti dell'Associazione di Distretto, anche un'ulteriore attività informativa turistica di divulgazione ed informazione di eventi, manifestazioni, iniziative di spettacolo di carattere culturale e turistico, diverse di provenienza comunale, oltre alla distribuzione di depliant, brochure e cartine turistiche urbane.

Il manager del D.U.C., unitamente a tutto l'ufficio di Management , pur conscio delle difficoltà a cui si sarebbe andati incontro, ha chiaramente dato la sua disponibilità al Sindaco a svolgere al meglio i servizi aggiuntivi turistici.

Pertanto, a titolo gratuito, si sta provvedendo a recuperare quanto più materiale turistico cartaceo possibile e, grazie al aiuto degli addetti stampa del Comune, dott. Fanelli, e dell'ufficio di Management del 2° bando DUC, dott.ssa Loprieno, attraverso un veloce strumento digitale gestito dal responsabile al back office, Luigi Pappolla, coadiuvato dai corsisti dell'ITS Turismo che stanno svolgendo il loro periodo di stage.

Infatti gli operatori dell'Info Point ricevono continuativamente molte notizie ed informazioni dall'Ufficio Stampa del Comune e del D.U.C., da girare a chi si rivolge al chiosco ottocentesco.

L'Associazione di Distretto ha dato disponibilità ad offrire il servizio aggiuntivo di informazioni turistiche, di concerto con l'Amministrazione Comunale, fino a quando persisteranno le condizioni necessarie a poterlo svolgere, oltre a poter contare sulle risorse umane ed economiche necessarie.

Si precisa che gli operatori dell'Info Point sono a disposizione di aziende commerciali e turistiche, imprenditori, cittadini, associazioni e turisti per supporto per le iscrizioni al sito www.ductrani.it; informazioni sul Distretto Urbano del Commercio di Trani; prenotazioni per l'utilizzo del Teatro Civico Open Air situato in piazza Teatro; informazioni sull'origine dei murales; informazioni su eventi, manifestazioni in città; informazioni turistiche e distribuzione cartine planimetriche della Città di Trani, brochure di PugliaPromozione.

Il DUC Trani, come più volte ribadito con comunicati stampa precedenti, mette a disposizione l'Info Point per tutti coloro i quali volessero utilizzarlo e organizzare qualunque tipo di iniziative, commerciali, culturali, turistiche, promozionali, finalizzate anche all'esercizio di impresa da concordare con il Manager di Distretto dott. Mario Landriscina 0883 888236 – segreteria@ductrani.it,cui rivolgersi per ogni ulteriore informazione.

Il manager invita tutta la collettività locale a collaborare concretamente con proposte ed impegno diretto a realizzare qualsiasi iniziativa utile a rendere l'Info Point DUC Trani sempre più funzionale a divulgare servizi di pubblico interesse ed a rispondere alle esigenze promozionali della collettività economica locale.