L'Istituto Cosmai a Siviglia con il progetto Erasmus

Le professoresse Gabriella Gentile e Lucrezia Di Leo docenti di lingua inglese presso l'IISS "S. Cosmai" di Bisceglie-Trani e referenti del progetto Erasmus Plus, sono attualmente a Siviglia per frequentare il corso di formazione "Service-Learning Methodology" nell'ambito del progetto 2022-1-IT01-KA121-VET-000054332. In questa settimana di formazione, avranno modo di conoscere la referente della mobilità spagnola Amparo Torres, di conoscere una nuova metodologia, confrontare le strategie di apprendimento spagnolo ed italiano e di collaborare con i colleghi delle scuole partner del progetto. Un ringraziamento particolare al Dirigente scolastico Prof.ssa Maura Iannelli che ha appoggiato vivamente la partecipazione delle docenti a questo progetto.