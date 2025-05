La Baldassarre "inventa" una nuova banconota ed è premiata dalla Banca d'Italia

"Inventiamo una banconota", questo il titolo del Concorso didattico rivolto dalla Banca d'Italia alle scuole. Detto fatto: la Baldassarre di Trani, diretta dal preside, dott. Marco Galiano e per l'occasione attivatasi, nello specifico, con la partecipazione della classe 1 L, guidata a sua volta dalla prof. Iolanda Zecchillo, ha fatto subito centro. Ieri infatti a Bari la stessa classe ha ritirato il premio per la banconota proposta, con la quale ha partecipato al Concorso.La realizzazione rappresenta un organico e complesso lavoro che unisce inventiva, conoscenze artistiche e abilità tecnologiche: l'effige della banconota, simbolicamente connotata dalla cifra "75", è emblema di un "valore" di scambio e di un progetto "futuristico" per una moneta che dia l'opportunità di "acquisto" negli ambiti del sapere, dell'arte, della tecnologia.L'effigie della banconota riporta la Cattedrale di Trani con sullo sfondo un cielo stellato in stile Van Gogh, con prevalenza del colore azzurro. Una concatenazione di simboli, affiancati in modo originale dai ragazzi della 1 L: dall'emblema artistico e religioso della nostra Trani, al numero - valore "75" di cui si è detto, fino alla citazione di Van Gogh, come segnale d'amore per l'arte e per il Bello come categoria sopraelevata rispetto alla routine della vita quotidiana e materiale e come vera "moneta" di scambio per tutti gli uomini, nel raggiungere una realizzazione piena, una vita piena e "ricca" per davvero.La scuola Baldassarre ritira un assegno da duemila euro insieme al Diploma di merito assegnato alla classe partecipante.