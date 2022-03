L'iniziativa di una famiglia per "rendere onore ad un popolo che chiede solo la Pace".

La bandiera dell'Ucraina sventola anche sul porto di Trani. "Come cittadini del mondo è un dovere morale rendere onore ad un popolo che chiede solo la Pace" spiegano i concittadini che hanno voluto offrire questo "segno" di solidarietà, un gesto semplice ma profondo, un pensiero unanime che sventola sul porto di Trani, su tutta la gente che vi gira intorno con uno sguardo al cielo e al mare che accomunano tutti i popoli.Sventola la bandiera dell'Ucraina sul porto di Trani, in segno di amicizia, di fratellanza con quel popolo che in questi giorni è oppresso dalla guerra. Le manifestazioni di solidarietà, pubbliche e private, intanto si moltiplicano. E quella bandiera che sventola le simboleggia tutte.