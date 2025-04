La biblioteca di Trani festeggia 155 anni con un ricco calendario di iniziative

La Biblioteca Bovio festeggia 155 anni, 23 aprile 1870 – 23 aprile 2025. Per i 155 anni dall'istituzione della Biblioteca comunale G. Bovio si è pensato ad un calendario ricco di iniziative culturali e incontri per tutte le età.Il 23 aprile, pertanto, in concomitanza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, sarà possibile partecipare ad un mini tour TRA LE CARTE DELLA BOVIO, un'occasione per presentare e raccontare la storia di alcuni documenti manoscritti e volumi di pregio custoditi in biblioteca. Sempre mercoledì 23 aprile per i più piccoli ci sarà una maratona di lettura articolata in diversi incontri distinti per fasce d'età; saranno, poi, proposte due nuove sfide di lettura la Kids Challenge (fascia 6-10 anni) e la Junior Challenge (over 10). Per la seconda edizione della challenge #laboviotisfida per gli adulti saranno postati i consigli di lettura delle bibliotecarie per il sesto criterio.Sui canali social, invece, è già partita l'iniziativa ASPETTANDO IL COMPLEANNO DELLA BIBLIOBOVIO, in cui si racconta la storia di alcuni illustri personaggi che hanno contribuito a renderla tale realtà così speciale.La biblioteca "Giovanni Bovio" di Trani è uno scrigno di emozioni, di culture, di preziose pagine che raccontano decenni e decenni di Storia e di storie - sottolinea la dott.ssa Lucia de Mari, assessora alle Culture del Comune di Trani - che oggi, in occasione dei suoi "primi 155 anni", celebriamo con una serie di appuntamenti che senza dubbio contribuiscono a rendere questa realtà sempre più vissuta e vivibile come storia di vita quotidiana.Un calendario ricco di appuntamenti gratuiti e ad ingresso libero. Ecco di seguito l'elenco dettagliato:- ore 09:30 - 10:00: Nido di storie (0-12 mesi)- ore 10:00 - 10:45: Nido di storie (13-23 mesi)- ore 10:00 - 12:00: Tra le carte della Bovio- ore 11:00 - 11:45: Nido di storie (24-36 mesi)- ore 17:00 - 17:45: Letture NpL (3-5 anni)- ore 17:30 - 18:30: Tra le carte della Bovio- ore 18:00 - 18:30: Lancio Kids Challenge (6-10 anni)- ore 18:30 - 19:00: Lancio Junior Challenge (over 10 anni).