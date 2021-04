La campagna vaccinale continua a pieno ritmo al Palasalute: ieri 429 dosi

Oggi prosegue con i 76enni prenotati e la corsia libera per gli utrasessantenni

Sono già in fila per ricevere la prima dose di vaccino molti ultrasessantenni che ancora oggi hanno la possibilità di essere vaccinati senza bisogno di prenotazione, presentandosi al PalaAssi muniti di documento e tessera sanitaria.La corsia per le prenotazioni riguarda invece oggi i cittafini di 76 anni .LA campagna vaccinale a Trani prosegue dunque con ordine e efficiente organizzazione .