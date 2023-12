La Città della Trani celebra il talento sportivo con il primo Galà dello Sport

Fervono i preparativi per la prima edizione del Galà dello Sport, l'evento che celebra il talento, la passione e la determinazione dei migliori atleti della Città di Trani. Promosso dall'assessore allo sport, Leo Amoruso, il Galà dello Sport non sarà solo una competizione sportiva, ma un'occasione per tutti i cittadini tranesi di sostenere i propri atleti preferiti, esaltando l'eccellenza dello sport locale.Le associazioni sportive della città hanno selezionato i loro rappresentanti più brillanti, dieci sportivi singoli e cinque squadre, che si sfideranno nella competizione. Questi atleti eccezionali incarneranno lo spirito del Galà, dimostrando che lo sport è un veicolo potente per l'ispirazione e l'unione della comunità.I cittadini avranno l'opportunità di esprimere la loro preferenza sui Social. La votazione si terrà da oggi al 15 dicembre 2023, al seguente link. Ogni cittadino potrà votare una sola volta per ogni categoria.Saranno proprio i cittadini a scegliere i tre finalisti per la categoria "Sportivi Singoli". Una giuria composta da esperti, infine, selezionerà l'ordine dei tre finalisti, stabilendo primo, secondo e terzo posto. La classifica finale sarà svelata durante il Galà dello Sport in programma lunedì 18 dicembre, alle ore 20, presso Palazzo San Giorgio (ingresso libero).La classifica finale per la categoria "Squadre", invece, sarà determinata solo attraverso la votazione diretta dei cittadini.In gara 10 sportivi singoli:Giulia Bassi (campionessa di Kung Fu)Gabriele Belardi (campione di salto con l'asta categoria Cadetti, 14-15 anni)Chloé Coschiera (campionessa di nuoto specialità Fune)Lucia Di Bari (campionessa internazionale di Karate Shotokan)Eleonora Di Gennaro (campionessa internazionale di pattinaggio)Ignazio Marrone (campione nazionale di Ultraciclismo)Francesca Melillo (campionessa italiana nei 200 dorso)Ilario Monterisi (calciatore di serie A)Domenico Occhionorelli (campione internazionale di Judo)Davide Patruno (campione internazionale di Karate WTKA)Per la categoria "Squadre", invece, si sfideranno:Juve Trani dei Fratelli Lotti (basket femminile)A.S.D. Oltre Sport (calcio in carrozzina elettrica)Circolo scacchistico Giuseppe Dell'Erba TraniA.D. Scherma TraniA.S.D. Soccer Trani (calcio maschile)Tutti i cittadini di Trani sono invitati a partecipare attivamente, sostenendo i propri campioni e contribuendo a rendere questo evento un successo straordinario.