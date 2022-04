La Compagnia del Giullare vince il premio Giovanni Soldini

Il premio intitolato al professor Soldini a Treia, in provincia di Macerata, è stato vinto dalla Compagnia del Giullare di Trani, a dimostrazione che ogni limite può essere superato.Il teatro treiese è andato sold out per il trittico degli spettacoli in tour presentati dalle compagnie da tutta Italia: oltre ai tanti applausi per 'I cinque Malfatti', compagnia veronese cui è andato il Premio per Allestimento e Regia, il premio dedicato a Soldini ed intitolato alla stessa Rassegna degli Smisurati, la compagnia organizzatrice di S. Maria in Selva dove Soldini abitava, è andato proprio alla compagnia tranese.Giovanni Soldini è stato un eccellente amministratore, un esempio per tutti. Sempre vicino ai cittadini, ma soprattutto verso gli ultimi, di chi aveva bisogno di aiuto. Il tema dell'Inclusione, sigillo di questa rassegna in suo nome, e' perfettamente tagliato su questa limpida figura di uomo.