La Croce Bianca di Trani si mobilita per sostenere la popolazione ucraina

Anche a Trani è partita l'onda di solidarietà per aiutare il popolo ucraino. Dopo la manifestazione davanti al Comune di Trani di ieri sera, è in moto la macchina degli aiuti. Sono tanti, infatti, gli appelli che si susseguono in città per la raccolta di generi di prima necessità da inviare in questa terra massacrata dalla guerra. Una rete di sostegno che si sta moltiplicando nelle ultime ore in modo concreto. Una mobilitazione diventata subito operativa.Oggi alle 12 sarà caricato il furgone con gli aiuti raccolti presso la Croce Bianca. «Ci sono tanti scatoloni, se qualcuno vuole e può dare una mano, può recarsi alle 11:45 presso la Croce Bianca - scrivono i volontari con un post su Facebook -. Nel pomeriggio sarà caricato un altro furgone di alimenti e medicine. Grazie alla generosità dei nostri concittadini in totale in tre giorni sono stai inviati cinque furgoni pieni di medicine, alimenti, coperte e abbigliamento pesante. Tutto questo materiale partirà venerdì con camion diretti a Leopoli».