La danza dei delfini nel mare di Trani tra lo stupore di grandi e bambini. VIDEO

Social Video 1 minuto Danza dei delfini

Tornano a far visita i delfini nelle acque del Porto di Trani. Le bellissime immagini sono state immortalate in un video girato con un cellulare ieri pomeriggio da una mamma che ha voluto condividere con la redazione i momenti emozionanti di tale spettacolo.I delfini nuotano al largo, ma non molto lontano dalla costa, proprio nelle vicinanze del faro, tra lo stupore dei grandi e l'incredulità dei piccoli. Non è la prima volta che a Trani ci sono avvistamenti di delfini (solitamente ciò significa che il mare è pulito) ma lo spettacolo fa rimanere ogni volta tutti a bocca aperta.