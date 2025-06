La Fondazione S.E.C.A. prosegue nel progetto “Luce Sulla Storia” a Trani

La visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione.

La, nell'ambito del progetto "", promosso dapresenta il, il programma "".Un campanile che s'innesta armonicamente nella prospettiva d'insieme della Cattedrale, perché, anche se ultimato in epoche consecutive, il passaggio da uno stile all'altro nei vari piani è graduale e gradevole. Appena rasentando la facciata, non ne occupa la superficie, ma se ne mantiene isolato. È accentuato il carattere gotico, specie con le quadrifore del quarto piano che, pur inscritte in arco a pieno centro, sono ripartite in archetti ogivali e sormontate da un nartece a spioventi, che ne esalta il verticalismo, e le stupende pentafore dell'ultimo piano richiamano ai migliori esempi del gotico italiano.Salvato dalle rovine di un crollo improvviso, smontato pezzo per pezzo per poi rimontarlo con basi più sicure, il Campanile della Cattedrale di Trani affascina i visitatori, che saranno accompagnati dalla guida in una visita esclusiva, partendo dai Matronei e percorrendo, poi, la torre, scalino per scalino.L'inizio dell'evento è previsto per le, con ritrovo in Piazza Duomo 8/9, 15 minuti prima dell'orario indicato presso il Polo Museale di Trani. Durata di circa 2 ore. Al termine del percorso, alle ore 12:00, i visitatori verranno accompagnati presso il ristorante "Pelle d'oca" – Via Statuti Marittimi 30, Trani (BT) - per una degustazione di prodotti tipici locali a km 0.Per info e prenotazioni tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it