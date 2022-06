La lista civica Bottaro sindaco prende le distanza dal consigliere Angiolillo e ne chiede l'espulsione immediata

Merra: «Messi a conoscenza di situazioni non conformi alla nostra integrità morale e giuridica»

«Le vicende che negli ultimi mesi si sono susseguite attorno al consigliere subentrante "non eletto" Angiolillo portano nostro malgrado ad una decisione di distacco e disappunto essendo stati messi a conoscenza di situazioni non conformi alla nostra integrità morale e giuridica, naturalmente mettendo a conoscenza anche il Sindaco, così la lista civica Bottaro Sindaco prende le distanze dallo stesso e ne decide l'espulsione immediata».Lo scrive il segretario politico della lista civica Bottaro Sindaco, Raffaella Merra che aggiunge: «Sarà mia premura come Segretario politico protocolare nota formale al Sindaco Amedeo Bottaro e al Segretario del Comune di Trani.Si chiede altresì - aggiunge Merra - di procedere all'indipendenza dello stesso, rammentando ad entrambi di essere sempre attenti e vigilare sull'azione amministrativa dei consiglieri comunali essendo garanti e responsabili dell'intera Assise».