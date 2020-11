La moda di Trani perde un pezzo di storia, deceduto Edoardo Vaccanio

Oggi Trani piange un pezzo della storia della moda tranese. Si è spento all'età di 88 anni Edoardo Vaccanio, da tutti conosciuto come Ninuccio, titolare della nota boutique Edward in corso Vittorio Emanuele. L'uomo nei mesi scorsi aveva contratto il covid ed era stato ricoverato in ospedale per poi ritornare a casa una volta negativizzato.Da sempre attivo nel mondo della moda, Ninuccio ha iniziato a lavorare sin dalla tenera età facendo dapprima il venditore ambulante per poi dedicarsi all'alta moda mettendo su i primi negozi di abbigliamento. Negli anni '50 nasce Edward, la storica boutique di moda specializzata nella selezione e vendita di abbigliamento, calzature, accessori e profumi, un brand destinato a diventare negli anni sinonimo di qualità ed eccellenza in tutta la Puglia, ma non solo.L'uomo lascia la moglie e tre figli.