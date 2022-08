La "Notte dei Miracoli" a Trani: una magia di musica, mare e poesia nel nome di Lucio Dalla

"Lontano una luce diventa sempre più grandeNella notte che sta per finireE la nave che fa ritornoPer portarci a dormire"Le canzoni di Lucio Dalla interpretate ieri sera a Trani da cantanti e musicisti con i quali il grande cantautore bolognese ha collaborato e ai quali ha voluto bene, nella meraviglia di Piazza Duomo immersa in una notte fatta di stelle, di mare, di brividi, di emozione, hanno dato vita davvero a una "Notte dei Miracoli" che sarà difficile dimenticare per quanti siano stati presenti.Una visione che Natalino Pagano, insieme alla presidente della fondazione Seca Isabella Ciccolella e al direttore del Polo Museale Graziano Urbano, avevano immaginato nel nome di una passione indiscussa per la propria Città: non semplicemente un revival di canzoni per omaggiare uno dei più grandi artisti che l'Italia abbia prodotto - musicista, poeta, intellettuale - ma un percorso che dalla emozione di un evento memorabile capace di toccare l'anima della gente fosse capace di produrre nuovi scenari per Trani.Il mare, cantato e sublimato da Lucio Dalla, è diventato ieri sera comune denominatore tra quelle isole da lui elette come seconda casa e Trani, un luogo che può essere davvero foriero di progetti e percorsi per far navigare la bellezza della nostra Città per lidi sempre nuovi e sempre più lontani.Unire le energie, la forza, la bellezza è stato il senso di questa quattro giorni dedicata a Dalla ma anche il senso del vedere sul palco tanti artisti (da una a dir poco straordinaria Ornella Vanoni a Zarrillo, Mariella Nava, Pierdavide Carone, la "storica" Iskra Menarini, Teo Ciavarella tutti accompagnati dall'Orchestra diretta dal maestro Antonio Palazzo), tutt'uno con l'orchestra e con un pubblico protagonista come raramente era accaduto. E di vedere uniti il sindaco delle Isole Tremiti Giuseppe Calabrese insieme a Natalino Pagano, a suggellare un gemellaggio che va oltre evidentemente i protocolli ufficiali, sublimato dall'arte e da quell'atmosfera ad altissimo peso specifico di emozione che ieri sera si è vissuta a Trani, diventata l'altra Piazza Grande dell'indimenticabile Lucio."La luce sempre più grande della notte che sta per finire", accesa nelle migliaia di anime ieri sera, sarà difficile, da adesso, spegnerla: un miracolo nel quale, sicuramente, da una stella specchiata nel mare, avrà sorriso anche lui.