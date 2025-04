Maurizio Di Reda, autore di una narrazione sulla vita e i miracoli di San Nicolino che ne esplorerà l'influenza sul sentimento religioso della nostra comunità;

Cosimo Curci, priore della confraternita dell'Immacolata, che illustrerà la forza delle tradizioni locali e della loro evoluzione nel contesto delle Confraternite;

don Michele Cirillo, che porterà la sua esperienza pastorale, offrendo spunti tra fede, individui, territorio.

L'eco del Giubileo, voluto da papa Francesco, costituisce un potente richiamo che ci induce a riflettere sul legame profondo tra la nostra umanità e la dimensione spirituale.Partendo da questo contesto, l'Assessorato alle Culture della Città di Trani in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani promuove una tavola rotonda sul tema de "LA PIETÀ POPOLARE A TRANI: TRA CULTO DEL SANTO PATRONO E CONFRATERNITE" Dopo i saluti istituzionali, il tema dell'incontro, moderato da Gaetano Attivissimo, verrà analizzato da:Un'occasione unica per approfondire la conoscenza delle nostre radici culturali e religiose e per riflettere sul valore della pietà popolare come espressione di una fede viva e partecipata.