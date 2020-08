La Pizza: la droga delle Tartarughe Ninja

Per tutti gli amanti del cinema anni '80 e per tutti gli amanti del buon cibo, oggi parliamo della pietanza più amata di tutti i tempi, ovvero la pizza, in compagnia delle più grandi divoratrici di pizza che il grande schermo abbia mai visto: le tartarughe ninja. Fin dalla sigla iniziale del cartone animato ascoltiamo "per la pizza vanno matte sai, e ne mangian sempre più che mai", ma così come alle tartarughe, anche a molti di noi piace la pizza e, sicuramente, molti ne mangiano grandi quantità.La pizza è divenuta partimonio dell'Unesco, perché oltre alle qualità gastronomiche, racchiude in sé storia e cultura. La gente tende a mangiare la pizza e, molto spesso anche ad abusarne, perché si sente attratta da questa pietanza; infatti la pizza crea dipendenza perché è un cibo in cui grassi, sale e carboidrati attivano il sistema ormonale della ricompensa, ovvero creano sensazione di piacere, ma anche assuefazione e dipendenza. Inoltre uno degli ingredienti prinicipali della pizza è la mozzarella, che contiene caseina che durante la digestione rilascia le caseo-morfine, che agiscono sul sistema della dopamina, l'ormone del piacere e della ricompensa. Infatti spesso le tartarughe ninja mangiano una pizza per festeggiare il risultato di una missione. La pizza è uno dei cibi che più crea dipendenza, quindi può essere paragonata ad una vera e propria droga. Seguire il modello TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles), cioè mangiare pizza tutti i giorni è sbagliato, infatti dovremmo consumare circa 200-250g di pizza a settimana, il che significa massimo una pizza a settimana.