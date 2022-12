La Polizia di Stato sequestra 150kg di materiale esplosivo, denunciato trentenne

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Trani, hanno intensificato l'attività di contrasto alle detenzione e vendita di prodotti esplodenti illegali. In particolare, personale della volante e della squadra di P.G. del Commissariato, a seguito di perquisizione, ha rinvenuto e posto sotto sequestro 150 Kg. di artifizi pirotecnici illegalmente detenuti denunciando un trentenne per i reati di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti. Tutto il materiale è stato messo in sicurezza e verrà successivamente distrutto ad opera degli artificieri della Polizia di Stato.