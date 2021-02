La primula rosa: il "pensiero gentile" al Palazzetto di Trani

La "primula rosa", cioè il padiglione temporaneo da utilizzare per la somministrazione del vaccino, non c'era. E al Palazzetto dello Sport, dove si sono svolte le operazioni di vaccinazione del personale scolastico, qualcuno allora ha avuto la delicatezza di portare quelle vere: piantine di primule con i fiori profumati, dai delicati petali a forma di cuore, con quelle mille sfumature di rosa che annunciano l'arrivo della primavera. Una primavera, con il vaccino, che arrivi anche nel corpo e nell'anima.Chi sarà stato ad avere un pensiero così gentile? Il pensiero gentile, l'addobbo floreale di ben 40 piantine di primule colorate, è stato curato dall'amministrazione comunale.Come si ricorderà, l'architetto Stefano Boeri, su richiesta del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri aveva elaborato (a titolo gratuito) il concept architettonico e comunicativo della campagna di vaccinazione anti-Covid-19: la primula come logo della campagna vaccinale, con le sue declinazioni nei padiglioni temporanei da utilizzare per la somministrazione del vaccino e i totem informativi da localizzare nei luoghi pubblici.A Trani l'amministrazione comunale ha portato le primule vere.