La Puglia ancora in zona gialla

La Puglia sarà ancora in zona gialla nella prossima settimana: a deciderlo la nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, firmata nel tardo pomeriggio di venerdì 5 marzo.Il monitoraggio dell'istituto superiore di sanità ha stabilito che l'indice Rt della nostra Regione è pari a 0.93 (in leggero calo rispetto all'ultimo rilevamento), sempre inferiore a quello nazionale, che è salito a quota 1.06. «È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile» è stato l'appello lanciato dall'Iss.Da lunedì 8 marzo alcune Regioni italiane cambieranno colore: la Campania passerà nell'area rossa, mentre il Veneto e il Friuli Venezia Giulia entreranno in zona arancione.