La Puglia finalmente esce dalla zona rossa, dal 26 aprile è arancione

La Puglia torna in arancione dopo diverse settimane in zona rossa e lo sarà insieme a Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d'Aosta. Rossa la Sardegna, tutte le altre regioni sono invece in area gialla.Le misure sono previste nelle nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire dal 26 aprile.