La Puglia in zona Bianca Dal 14 giugno

Ancora tre settimane per raggiungere il bianco nella nostra regione insieme alla Provincia di Trento , in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte .Le cinque Regioni e la Provincia hanno infatti un'incidenza settimanale inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti, come formalizzerà domani la Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute.Il 14 giugno diventeranno bianche, scenario nel quale si troveranno altre 7 Regioni a partire da lunedì e poi dal 7 giugno.