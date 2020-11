La Puglia vicina al "cambio di colore", nei prossimi giorni potrebbe diventare zona rossa

Nulla è ancora certo, ma le indiscrezioni circolano anche su testate giornalistiche nazionali già dalla serata di ieri. La Puglia potrebbe essere vicina al "cambio di colore" e nei prossimi giorni potrebbe diventare "zona rossa".Oggi le restrizioni sono scattate in Abruzzo, mentre nella nostra regione ci sono anche divergenze tra il punto di vista del presidente Michele Emiliano - che attende una presa di posizione da parte del governo - e il mondo della sanità, che invece invoca il lockdown totale per provare ad alleviare il carico delle strutture ospedaliere. Sono proprio i territori della nostra provincia, insieme alla vicina Foggia, a destare le peggiori preoccupazioni, visti anche i numeri presenti nell'ultimo bollettino epidemiologico.Barletta in questi giorni sta giocando un ruolo da protagonista nella gestione dell'emergenza Covid sul territorio regionale. Da lunedì infatti sono in corso i lavori per il nuovo ospedale da campo, che metterà a disposizione 40 nuovi posti letto in una zona in cui il sistema sanitario è a massima saturazione. A risentirne sono le prestazioni mediche non collegate ai casi Covid, che per forza di cosa vengono riorganizzate con un pesante sovraccarico di ritardi, scarsa prevenzione e minore assistenza per le fasce più deboli.