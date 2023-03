La Bat si prepara ad accogliere la reliquia di S. Giovanni Paolo II

In occasione del 447° anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine della Madonna dei Miracoli che si celebrerà venerdì 10 marzo, la Comunità dei Padri Agostiniani ha ritenuto opportuno ospitare presso l'omonima Basilica, la reliquia di San Giovanni Paolo II, dal giorno 9 sino al 12 marzo. Ci saranno momenti particolari di preghiera e venerazioni così come segue.Giovedì 9 marzoOre 16:30 Accoglienza della reliquia al casello autostradale di Andria;Ore 18:00 Solenne Concelebrazione presieduta dal Vicario diocesano Mons. Domenico Basile.Venerdì 10 marzoS. Messe alle ore 6-7-11;Ore 16:00 S. Rosario recitato con i testi di San Giovanni Paolo II;Ore 17:00 Processione dell'Immagine della Vergine Ss.ma dei Miracoli e della Reliquia di San Giovanni Paolo II lungo via "Canne della Battaglia";Ore 18:00 – Solenne Concelebrazione presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.Sabato 11 marzoOre 6:00 - 7:00 - 18:00 Sante MesseNella mattinata, possibilità di celebrazioni particolari da parte di Singoli o Gruppi in visita al SantuarioOre 19:00 Nella Valle S. Margherita, Via Crucis con i pensieri di San Giovanni Paolo II.Domenica 12 marzoGiornata di ringraziamentoSante Messe ore 7:00 - 9:00 - 11:00 - 18:00