La ristorazione del territorio a sostegno della povertà

Un gesto concreto di solidarietà nei confronti dei meno fortunati è giunto da un nutrito gruppo di ristoratori del territorio, riunitosi lo scorso 17 dicembre in occasione dell'evento, svoltosi presso Tenuta Donna Lavinia e organizzato per tutti gli appassionati del territorio pugliese e della buona cucina, nato per creare sinergia tra gli operatori della cucina e del buon bere della città di Trani, per condividere un appuntamento dal sapore natalizio, tra fornelli e calici, rivolto ad amici e appassionati.Ad un momento tipicamente conviviale è stato abbinato un pensiero per le tante famiglie che vivono il dramma della povertà, di cui ogni giorno si occupa con encomiabile generosità l'che dal 2008 opera con lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà.è stata effettuata con lo scopo dinei confronti dei volontari della onlus tranese Orizzonti e dei ragazzi dell'(composta da atleti diversamente abili, campioni italiani nella disciplina del powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica), impegnati in progetti di promozione della pratica delle attività sportivi tra i disabili.«Ai ristoratori e alle aziende che hanno dedicato questo pensiero concreto – ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Orizzonti– il nostro più profondo grazie. Accanto ad un territorio che cresce nella sua espressione enogastronomica c'è un fenomeno che aumenta considerevolmente e che si chiama povertà, che con l'aiuto di tutti, privati, enti del terzo settore e istituzioni ci prefiggiamo di arginare con fatti concreti».I proventi raccolti serviranno anche per le attività di start-up dell'ormai prossimo all'apertura Ambulatorio Medico Solidale "San Giuseppe Moscati", che sta ultimando i procedimenti burocratici e che molto presto sarà attivato e gestito dall'Associazione Orizzonti presso i locali siti nella Parrocchia Spirito Santo di Trani.