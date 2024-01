La Rocca Bovio Palumbo al Petruzzelli di Bari per il “Fidelio” di Beethoven

La Musica non è solo intrattenimento, ma necessità dello spirito (R. Muti):è questo l'intento che la Scuola "Rocca Bovio Palumbo", diretta dal prof. Giovanni Cassanelli, si prefigge nello svolgimento delle numerose attività curricolari ed extracurricolari proposte agli alunni che suscitano sempre grande entusiasmo e partecipazione.In quest'ultimo caso, ben 85 alunni hanno potuto assistere all'opera "Fidelio" di Ludwig van Beethoven presso il Teatro Petruzzelli di Bari e confrontarsi con i grandi ideali di amore e di libertà, nuclei tematici predominanti nell'opera del grande compositore tedesco. Sulle note delle coinvolgenti melodie beethoveniane, gli alunni hanno potuto riflettere su valori universali quali l'amore e la determinazione che Leonora, nei panni di Fidelio, dimostra riuscendo ad ottenere giustizia e libertà per il suo Florestano.La Scuola "Rocca Bovio Palumbo" non è certo nuova a queste iniziative musicali. Da oltre un ventennio è scuola ad Indirizzo Musicale e continua a promuovere in tutte le classi l'apprendimento della Musica nei suoi aspetti pratico-esecutivi e culturali.Educare l'animo dei nostri adolescenti alla bellezza e all'arte è l'impegno fondamentale da attuare nel loro processo di crescita e la frequentazione degli spettacoli musicali offerti dalle realtà culturali e musicali più prestigiose del territorio contribuisce in modo significativo a potenziare l'azione didattica svolta da tutti i Docenti.E' in tale ottica che si inserisce anche la collaborazione con la Scuola Primaria "G. D'Annunzio", che sarà parte del nuovo Istituto Comprensivo a partire dall'a.s. 2024-25, con la imminente realizzazione di Laboratori di canto, coro e strumento musicale per i suoi giovanissimi alunni, essendo ferma la convinzione che l'amore per la Cultura e l'Arte musicale promosse dalla Scuola sono semi che germoglieranno e che continueranno ad arricchire i ragazzi tanto oggi quanto nel loro futuro.