La Sala Tamborrino a disposizione delle sedute di laurea da remoto

Non solo per la celebrazione dei matrimoni civili o per lo svolgimento di eventi istituzionali. Da oggi la rinnovata ed elegante sala Tamborrino del palazzo municipale sarà a disposizione in maniera gratuita dei laureandi tranesi per sostenere le sedute di laurea da remoto imposte dalle attuali restrizioni covid. Lo ha stabilito la Giunta comunale di Trani approvando un apposito provvedimento finalizzato a consentire la conclusione del percorso di studi degli studenti in un ambiente idoneo a rendere solenne il traguardo raggiunto non potendo ancora consumarsi in presenza.La richiesta per l'utilizzo della sala Tamborrino per questa nuova finalità dovrà pervenire almeno cinque giorni prima della celebrazione della seduta di laurea ai seguenti indirizzi istituzionali: ufficio.cerimoniale@comune.trani.bt.it e sindaco@comune.trani.bt.it. Nelle successive 48 ore verrà data conferma di disponibilità della sala in ragione di eventuali pregresse prenotazioni o altre esigenze istituzionali.I laureandi potranno, a propria cura e spese, arricchire la sala con addobbi che dovranno avere delle basi autonome e non dovranno, per alcuna ragione essere affisse sui muri della sala. I richiedenti, inoltre, dovranno avere cura di rimuovere gli stessi integralmente, al fine di lasciare la sala nelle medesime condizioni in cui è stata concessa. È facoltà dei laureandi utilizzare altresì la postazione informatica allestita presso la sala (previa autorizzazione e sotto la supervisione del Centro elaborazione dati). Resta vietata qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (buffet, aperitivi o altro) così come resta vietato spargere coriandoli, confetti, stelle filanti all'interno della Casa Comunale. Ogni laureando potrà portare con sé un massimo di 5 persone e ciascuna di essa dovrà mantenere il giusto decoro che una sala istituzionale merita, oltre che osservare le regole di distanziamento e di protezione previste per l'emergenza da covid 19.L'Ufficio Cerimoniale avrà il compito di tenere il registro delle prenotazioni e di curare ogni aspetto inerente il rispetto delle disposizioni indicate.