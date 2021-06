La Scuola Primaria Mons. Petronelli di Trani resta aperta anche d’estate

Grazie ai finanziamenti Pon Fse e Fdr Apprendimento e Socialità saranno realizzati percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. I progetti "Tutti a scuola" e "Imparare giocando"permetteranno agli alunni di partecipare a laboratori didattici, ludici, creativi, motori. Saranno attività soprattutto all'aperto con il coinvolgimento di 450 alunni.Il progetto "Tutti a scuola" con tre moduli: Orienteering in coding ,Sport in gioco, A scuola con arte. Il progetto Imparare giocando con 11 moduli: Fantastoriando , English in, Fanny English,Play, sing and act, Roboticamente nell'arte , Per... corsi al naturale,Il mare a scuola, LiberaMente, A mano libera, Ricostruendo il tempo e lo spazio, Souvenir di Trani.I nostri laboratori si svolgeranno nelle sedi Mons.Petronelli e Brig.Cezza, dalla lingua italiana e inglese, alle attività educative su musica, digitale, arte e sport e attività di educazione all'ambiente e alla cittadinanza. La "scuola aperta d'estate" per restituire spazi e tempi di relazione, un ponte tra quest'anno e il prossimo, un'occasione che consentirà ai bambini di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità.