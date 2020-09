La senatrice Anna Maria Bernini, presidente del gruppo al Senato di FI, questa sera a Trani

Si terrà una conferenza stampa alle ore 19.30 con il candidato Sindaco Filiberto Palumbo ed i candidati della lista di FI Trani presso il comitato elettorale sito in via Aldo Moro, n. 51.A seguire, si terrà un incontro con i candidati al consiglio regionale di FI Bat presso L'Orangerie in Piazza Quercia. Un appuntamento per incontrare e salutare tutti i militanti ed i simpatizzanti di Forza Italia della sesta provincia pugliese.