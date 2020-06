La senatrice Segre alla città di Trani: «Ben felice di potermi dire da oggi vostra concittadina»

Cari cittadini, care cittadine di Trani,



saluto voi tutti e l'intero Consiglio Comunale per avermi concesso l'onore di condividere con voi la cittadinanza della Città di Trani. Da oggi siamo dunque concittadini e la vostra città sarà anche la mia.



Una cittadinanza onoraria è un atto che istituisce un legame ed una empatia che sono sempre cifra di umanità e di idem sentire sociale e democratico oltre che civico.



Sono dunque ben felice di potermi dire da oggi vostra concittadina, purtroppo ragioni di età, di salute e di sicurezza mi impediscono di essere presente in città come vorrei, ma ci tengo a condividere con voi i sentimenti democratici e antifascisti che storicamente sono appannaggio della terra pugliese.



Certa che la condivisione della cittadinanza renderà più saldi i nostri valori e i nostri principi auguro alla vostra, anzi nostra, comunità un futuro di prosperità e di progresso morale e civile. Dopo il terribile periodo che la nostra comunità nazionale e il mondo intero hanno dovuto vivere, ne abbiamo tutti bisogno.



Grazie di nuovo a voi tutti,



Liliana Segre