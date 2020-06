La sindrome della Bella Addormentata

Direttamente da casa Disney arriva una storia in cui il protagonista è il sonno profondo, di cui è vittima la bellissima principessa Aurora, finché (ALLERTA SPOILER)è il bacio del principe Azzurro a risvegliarla. Se ricordate, Malefica scaglia un maleficio ad Aurora, costringendola al sonno eterno. In realtà Aurora potrebbe essere affetta da una rara patologia ed il maleficio sarebbe solo una scusa per spiegare alla ragazza la sua malattia, ovvero la narcolessia è una malattia rara che, poiché fa sì che si abbia una improvvisa perdita di tono muscolare in seguito a forti reazioni emotive, come il riso, la rabbia o la sorpresa, madurante le ore diurne. In particolare la malattia ribattezzata per la Principessa Aurora è la Sindrome di Kleine-Levin, meglio conosciuta con il nome di Sindrome della Bella Addormentata. Questa sindrome neurologica è caratterizzata da una seri di sintomi, ma il principale è sicuramente il sonno continuo, infatti questi pazienti possono dormire anche 20 ore di seguito.