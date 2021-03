La terra torna a tremare in Grecia: due scosse avvertite anche a Trani

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Grecia nella serata di giovedì 4 marzo: la prima, più forte, verificatasi alle 19.38 e pari a 5.9 della scala Richter è stata avvertita anche nella Bat e distintamente anche a Trani, come ci riferiscono alcuni utenti. La seconda, leggermente più lieve, alle ore 20.23 pari a 5.1 della scala Richter come riferisce l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia Italiana.