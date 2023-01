Ladri di rame in contrada San Giovanni, pericolo a causa dei cavi tranciati

Ladri di rame in azione nelle campagne di Trani, nello specifico in contrada San Giovanni. Qui, da quanto ci riferisce un utente, sono diversi i pali della corrente che risultano essere privi dei cavi elettrici. Non si conosce precisamente quando siano avvenuti i furti, ma il fatto certo è che gli stessi stanno provocando disagi alla circolazione. A nulla sono valse le segnalazioni a Telecom e Amet. I cavi tranciati infatti avvolgono quelli della corrente elettrica e quindi il pericolo è maggiore. Urgono provvedimenti per salvaguardare l'incolumità dei tanti automobilisti e proprietari terrieri che ogni giorno transitano in quella zona.