"Le deleghe assessorili più disomogenee d’Italia": il commento della Lega all'azzeramento della giunta comunale

"Apprendiamo dai media che con l'anno nuovo il Sindaco ha preso atto delle imbarazzanti dichiarazioni della sua stessa maggioranza, che ha lamentato la più totale mancanza di condivisione del suo operato e della sua giunta, e astutamente si è orientato a revocare le deleghe assessorili più disomogenee di Italia."Così il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Giovanni di Leo, ha commentato la notizia dell'azzeramento della Giunta da parte del Sindaco Amedeo Bottaro. Il Consigliere della Lega ha sottolineato come la responsabilità di un'amministrazione dalle cattive prestazioni non sia degli assessori stessi quanto del Sindaco Bottaro che ha creato delle deleghe disomogenee che hanno reso lenta l'intera attività amministrativa."Questo azzeramento – ha denunciato la Lega – è di fatto un atto prodromico alla creazione di una nuova compagine amministrativa non votata dai cittadini (ma solo scelta dal Sindaco)".La Lega, ha scritto il Consigliere Giovanni di Leo sul suo profilo Facebook, continuerà a vigilare sia sull'attività futura dell'amministrazione sia su quanto fatto fino ad ora, non avendo ottenuto risposte su importanti e controversi argomenti ancora rilevanti.