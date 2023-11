Le Frecce Tricolori sorvoleranno il cielo di Trani: la giunta comunale ha deliberato l’adesione alla proposta

Con deliberazione della giunta comunale avente come oggetto "adesione progetto manifestazione aerea Frecce Tricolori", l'amministrazione ha manifestato "adesione alla proposta della manifestazione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) – come si legge nel documento pubblicato sull'Albo Pretorio - che si terrà presumibilmente nelle date 7 luglio 2024 o 4 agosto 2024", impegnandosi allo "stanziamento della somma di € 40.000".Con una nota del 28 agosto scorso, infatti, il sindaco di Trani "ha manifestato all'Aero Club Bari la volontà di poter ospitare la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Frecce Tricolori) in occasione delle celebrazioni per lo scoprimento della targa intitolata al maresciallo di I° Classe Pietro Lettini, medaglia d'argento al valore Aeronautico ed in concomitanza dell'anniversario della "Crociera aerea del Decennale" a cui prese parte il trasvolatore tranese nel 1933; L'Aero Club Bari con nota del 30 agosto 2023 ha richiesto all'Aero Club d'Italia la manifestazione aerea con l'apporto della Pattuglia Acrobatica Nazionale con indicazione delle seguenti date: 7 luglio 2024, 4 agosto 2024; l'Aero Club d'Italia nell'indicare per le condizioni per gli Aero Club Federati intenzionati ad organizzare le manifestazioni aeree ha indicato, tra l'altro, che gli stessi dovranno specificare che l'Ente promotore è disponibile a stanziare una somma complessiva non inferiore ad euro 40.000,00 a copertura delle spese della manifestazione aerea (spese assicurative, logistiche, amministrative, ospitalità del personale militare, varie ed eventuali)". Nella delibera si manifesta l'adesione alla proposta.