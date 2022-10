Le Guardie Campestri di Trani sventano un nuovo furto di uva pregiata

È avvenuto nella serata di sabato un tentativo di furto di un'ingente quantità di uva pregiata sventato tempestivamente dalle Guardie Campestri di Trani.Le guardie, grazie a un costante monitoraggio del territorio, sono riuscite a sventare un furto di svariati quintali di uva in zona Leonetti.I malviventi accortisi del sopraggiungere della pattuglia si sono dati alla fuga e sono riusciti a dileguarsi nelle campagne abbandonando la refurtiva, in buona parte già sistemata nelle cassette.Sempre più orgoglioso si dichiara il presidente del Consorzio Peppino Nardò che in un comunicato ha ringraziato i suoi uomini e il Coordinatore del servizio.I furti in questo periodo sono particolarmente frequenti e proprio per questo il corpo delle Guardia Campestri è impegnato giorno e notte per tutelare i proprietari degli appezzamenti nel territorio.