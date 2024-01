Era la sua 500 da 58 anni: rubata l'auto di "nonna Pina" nella notte a Trani

La signora Pina, che affettuosamente chiamiamo "nonna" come ha fatto il fotografo Luciano Zitoli che sta diffondendo la notizia, era legata a quella piccola automobile con cui ha condiviso una vita intera e con la quale ha attraversato epoche e i cambiamenti della società E che soprattutto ancora a 81 anni le consente di essere autonoma, di andare a fare la spesa e per andare dal medico: certo non si aspettava - pur nella provincia italiana dove c'è il massimo numero di auto rubate - che i ladri, da veri filibustieri, le portassero via la sua 500. Fa male anche pensare che è evidente questo sia un furto su commissione per recuperare pezzi di ricambio e che la storica 500 - storica non per valore economico ma davvero perché fa parte della storia di una persona - in questo momento sia sotto le mani di un meccanico che la sta smembrando. Ovvio che ogni segnalazione potrà essere utile a ridare l'automobile alla Signora Pina, cosa che davvero ci si augura visto che non si fa fatica a credere che "le si sia spezzato il cuore".Stanotte hanno rubato alla signora Carbonara Giuseppina (detta Pina), una nonna di 81 anni, che vive di pensione sociale, in un appartamento in affitto, la sua 500 da 58 anni! Non ha mai cambiato macchina, non ha guidato nessuna altra macchina, al di fuori della sua beneamata 500. Ormai per lei era come un figlia, usava solo per fare la spesa e andare dal dottore. Lei fa un appello affinché venga ritrovata, perchè da oggi le si è spezzato il cuore. Si prega la massima diffusione. Grazie.