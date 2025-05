Le ragazze della "Tommaso Assi" portano Trani sul podio

Powered by

Il quartetto vincente, composto daha fermato il cronometro a 56.77 , un tempo eccezionale che ha sancito il loro dominio nella staffetta 4x100 ai Campionati Regionali di Acquaviva delle Fonti, un traguardo prestigioso che fan ben sperare per il futuro, un successo il loro frutto non solo del talento e della determinazione, ma anche della guida esperta del mister Gaetano Partipilo , che ha saputo prepararle al meglio per questo importante evento: campionesse Regionali quindi e Trani, con l'Atletica Tommaso Assi, sul podio più alto lo scorso 04 maggio nella categoria cadetti e ragazzi con una prestazione di alto livello.Da segnalare nella giornata anche le brillanti prestazioni del quartettoe delle cadette che hanno segnato un nuovo record sociale, grazie aDa sottolineare, sempre nelle staffetta ragazze (2012/13), l'ottima prova conUn successo corale che celebra la forza e la determinazione della squadra che con queste prestazioni confermano la bontà dell'impegno dell'a favore delle giovani generazioni nel puro spirito sportivo che l'ha sempre caratterizzato .