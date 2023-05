Le Supercar di lusso hanno brillato sul porto di Trani con il Puglia Grand Tour

Sta per lasciare il porto di Trani il Puglia Grand Tour, evento organizzato da Canossa Events in collaborazione con Formula Automobile (concessionaria danese dedicata alle auto di lusso) e con il patrocinio della Città di Trani.Tantissimi curiosi si sono avvicinati alle bellissime autovetture, oggetto dell'immaginario di grandi e bambini , non perdendo l'occasione di farsi fotografare o soprattutto di farsi selfie da sfoggiare sui social accanto a Ferrari, Lamborghini,Lotus etc.Il tour che nella sua prima edizione ha visto coinvolta la Toscana e i suoi panorami pittoreschi, si ripropone di far scoprire ora i panorami unici della Puglia, rimarcando a livello internazionale l'unicità del nostro territorio.Il Puglia Grand Tour prevede la partecipazione di quindici supercars e circa trenta partecipanti provenienti dalla Danimarca a cui sarà offerta la possibilità̀ di esplorare il cuore della Puglia a bordo delle loro vetture.