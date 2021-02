Letteral-Mente accoglie studiosi del territorio per arricchire il patrimonio bibliografico della città

Nell'era del self-publishing e dell'editoria a pagamento c'è ancora chi crede che un libro possa arricchire la civilità.Dopo un anno di pandemia, la scrittura è stata il rifugio dell'anima in cui molti scrittori hanno trovato una dimensione protetta. Quando il sogno di vedersi pubblicare l'opera è stato palesato ad alcune case editrici, ci si ritrovava nella casella di posta elettronica una proposta editoriale a pagamento. Date le cifre esorbitanti, quel sogno restava nel cassetto.Letteral-Mente è contraria all'editoria a pagamento ed ha portato a pubblicazione, in pochi mesi, già tre cittadini tranesi, facendo in modo che il loro sogno diventasse realtà.Date le numerose richieste di rappresentanza, ci si è resi conto della grande attitudine alle lettere e alle arti di questa città, pertanto, l'associazione Letteral-Mente, a tutela del patrimonio bibliografico, accoglie tutti i cittadini che siano interessati ad accrescere il patrimonio bibliografico del territorio tranese mediante lo studio di arte, architettura, storia dei monumenti, delle chiese, dei borghi, personaggi illustri, toponomastica etc.Per chi fosse interessato a creare, insieme alla redazione di Letteral-Mente, può inviare il suo progetto editoriale all'indirizzo: editoriale.letteralmente@gmail.com.Letteral-Mente accoglie anche testi poetici e testi in dialetto tranese, sotto la direzione artistica del socio Giuseppe Laurora, già autore di cinque libri di poesia. Inviare il progetto editoriale all'indirizzo: poet78@hotmail.it.